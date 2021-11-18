Дожди, снег и мороз до -9°С ночью: погода 18 ноября

Во второй половине недели погода﻿ в некоторых регионах Украины несколько ухудшится – пройдут дожди, а кое-где – уже со снегом. Ночная температура продолжит снижаться, и в отдельных областях опустится до -9°С. Вместе с тем, дневная температура поднимется на 1-2 градуса.

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Итак, в четверг, 18 ноября, практически во всех регионах Украины ожидается температура 4-7°С днем. Во всех южных областях, кроме Запорожской, а также в Крыму будет несколько теплее – около 6-8°С днем. Ночью теплее всего будет на западе – там обещают от -2°С до 2°С. Во всех центральных, северных и восточных областях ночью будет намного холоднее – от -9°С на востоке до -4°С в центре страны. На юге и в Крыму ночью ожидается от -6°С до -2°С.

Также 18 ноября ожидаются следующие осадки: на западе (кроме Волынской и Ровненской областей), а также в Житомирской и Киевской областях – дождь, на севере – мокрый снег. Во всех восточных, южных областях и в Крыму средняя скорость ветра ожидается на уровне 4-11 км/час. В центре и на севере – около 7-14 км/час в среднем. И наиболее сильный ветер ожидается на западе страны – около 11-18 км/час в среднем.

В столице Украины, Киеве﻿, 18 ноября ожидается температура воздуха от -4°С до 3°С в течении дня, ветер 11-14 км/час и дождь.