Во Львовской области с 22 ноября вводят новые правила карантина

Новые карантинные правил введут во Львовской области уже с понедельника, 22 ноября. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение частично ослабить ограничения, сообщает УНИАН.

С 22 ноября дети вернутся в детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования и вузы, но невакцинированных работников отстранят от работы.

При этом в междугороднем транспорте смогут проехать только пассажиры, у которых есть:

сертификат о получении одной или двух доз вакцины от COVID-19;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест;

справка о выздоровлении