Во Львовской области с 22 ноября вводят новые правила карантина

Во Львовской области с 22 ноября вводят новые правила карантина

Новые карантинные правил введут во Львовской области уже с понедельника, 22 ноября. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение частично ослабить ограничения, сообщает УНИАН.

С 22 ноября дети вернутся в детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования и вузы, но невакцинированных работников отстранят от работы.

При этом в междугороднем транспорте смогут проехать только пассажиры, у которых есть:

  • сертификат о получении одной или двух доз вакцины от COVID-19;
  • отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест;
  • справка о выздоровлении
"Кроме того, в междугородних маршрутах будут работать мобильные группы, и будет строго запрещено пользоваться маршрутным транспортом пассажирам без определенных документов", - говорится в сообщении.

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