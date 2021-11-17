Во Львовской области с 22 ноября вводят новые правила карантина
Новые карантинные правил введут во Львовской области уже с понедельника, 22 ноября. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение частично ослабить ограничения, сообщает УНИАН.
С 22 ноября дети вернутся в детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования и вузы, но невакцинированных работников отстранят от работы.
При этом в междугороднем транспорте смогут проехать только пассажиры, у которых есть:
- сертификат о получении одной или двух доз вакцины от COVID-19;
- отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест;
- справка о выздоровлении
"Кроме того, в междугородних маршрутах будут работать мобильные группы, и будет строго запрещено пользоваться маршрутным транспортом пассажирам без определенных документов", - говорится в сообщении.