Украина предлагает создать международный газовый фонд

Украина предлагает европейским партнерам создать общий международный газовый фонд на базе собственных хранилищ газа (ПХГ), сообщает Интерфакс-Украина.

"Должен быть сформирован газовый запас, который будет храниться в украинских газохранилищах, а участники Фонда будут иметь доступ к газовому запасу в кризисных ситуациях" , – описывается предложение Украины в пресс-релизе Министерства энергетики со ссылкой на выступление министра Германа Галущенко в ходе онлайн-дискуссии Talks Geopolitics, организованной Центром европейской политики (EPC).

Создание фонда предусматривается в рамках предложенной Украиной концепции регионального партнерства по энергетической безопасности (Regional energy security partnership, RESP) в среднесрочной перспективе.

Концепция также предусматривает обеспечение дополнительных потоков газа в район Баумгартена по украинскому маршруту предстоящей зимой, а также разработку коммерчески привлекательных условий для доставки газа из дополнительных источников в район Баумгартена, в частности, для заполнения резервных хранилищ, в более долгосрочном периоде, указано в пресс-релизе.

"Мы предложили обеспечить дополнительные потоки газа в Европу. Кроме того, мы готовы предоставить скидку на тарифы нашего оператора ГТС. И уверены, что это один из эффективных методов преодоления энергетического кризиса и дефицита газа в хранилищах Европы" , – отметил Галущенко, который цитируется в пресс-релизе.

По его мнению, объединение усилий Украины и Европы поможет "также создать гибкий и удобный для потребителей рынок, который не сможет являться предметом манипуляций".

Центр европейской политики (EPC) – это независимый некоммерческий аналитический центр, который занимается содействием европейской интеграции путем анализа и дебатов и предоставляет платформу для привлечения партнеров, заинтересованных сторон и граждан к формированию политики ЕС и дискуссии о будущем Европы.

Президентом EPC является почетный президент Европейского совета и экс-премьер-министр Бельгии Херман ван Ромпей.