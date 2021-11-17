Пожар в доме престарелых: обвинили администратора и санитарку

Двоим сотрудникам пансионата для престарелых в Днепре, где во время пожара погибли пять человек, сообщено о подозрении, сообщает Деловая столица.

По данным следствия, 16 ноября 2021 года в частном доме престарелых в Центральном районе г. Днепр из-за вероятного замыкания электропроводки произошел пожар. В результате отравления угарным газом погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Старшему администратору и санитарке частного пансионата сообщено о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК Украины). В настоящее время они задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, устанавливается причастность к преступлению других лиц.