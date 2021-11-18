В Киеве откроют новый участок Большой Кольцевой дороги

После 20 декабря может быть открыто автосообщение по новому участку Большой Кольцевой дороги и транспортную развязку над улицей Богатырской, сообщает 24 Канал.

До конца этого года – после 20 декабря, в столице планируют открыть автосообщение по новому участку Большой Кольцевой дороги – от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской. А также новую транспортную развязку над улицей Богатырской. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работ на этом объекте.

Он отметил, что большую нагрузку на транспортную инфраструктуру Киева создает транзитный транспорт. Ежедневно через столицу проезжает более 4 тысяч грузовых авто.

"Единственным решением проблемы большого транзита через столицу является строительство киевской окружной дороги – проекта, который должно воплотить правительство. Чтобы транспорт не направлялся через столицу, затрудняя трафик и разрушал дороги в городе" , – заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что с тех пор, как был на объекте в сентябре, здесь многое изменилось, и строительные работы близятся к завершению. Уже сделали верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от проспекта Рокоссовского до улицы Семьи Кульженков. Почти достроили путепровод через улицу Богатырскую. На нем завершили основные строительно-монтажные работы, устроили гидроизоляцию и нижний слой асфальтобетонного покрытия. Также почти готов путепровод через железную дорогу. На нем тоже завершили основные строительно-монтажные работы и устроили гидроизоляцию.