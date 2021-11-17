Кличко пообещал не повышать стоимость проезда в транспорте Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заверяет, что стоимость проезда в городском общественном транспорте в украинской столице не будет повышаться до конца отопительного сезона в 2022 году, сообщает Интерфакс-Украина.

"Как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!", - заявил Кличко в среду вечером.

При этом он отметил, что понимает, насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян, и подчеркнул, что эта инициатива вынесена пока только на обсуждение.

"Это – проект. А не принято решение!", - написал Кличко.

Мэр отметил, что Киев оказался в сложной экономической ситуации " из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом" .

"То есть мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?", - пояснил Кличко.

Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация анонсировала повышение стоимость проезда в общественном транспорте украинской столицы уже с 1 января 2022 года. В частности, для владельцев "карты киевлянина" после повышения тарифов на проезд стоимость поездки составит 12 грн, а для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).