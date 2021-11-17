Bellingcat: Зеленский знал об операции по "вагнеровцам"

Президент Украины Владимир Зеленский знал об операции по "вагнеровцам" задолго до финального этапа — с 15 июня 2020 года, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в расследовании спецоперации по "вагнеровцам", опубликованном на сайте Bellingcat.

По данным расследователей, президент Украины Владимир Зеленский впервые был проинформирован о спецоперации по "вагнеровцам" 15 июня 2020 года во время брифинга по безопасности с руководителями спецслужб.

Зеленский одобрил операцию 26 июня 2020 года и попросил подготовить подробный план. По данным Bellingcat, этот концептуальный план подготовили и утвердили 1 июля.

Разведке нужно было одобрение операции со стороны политического руководства страны, поскольку она могла значительно обострить напряженность между Украиной и Россией.

Расследователи Bellingcat со ссылкой на бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу пишут, что глава Офиса президента Андрей Ермак предложил перенести операцию на неделю.

Накануне Украина достигла договоренностей о новом перемирии на Донбассе. По словам Бурбы, Офис президента заявил, что если операция продолжится, как было запланировано, и завершится задержанием 25 июля, режим прекращения огня прекратится еще до его начала.

Расследователи Bellingcat не смогли самостоятельно проверить этот разговор, а Офис президента не предоставил комментарии.

Бурба рассказал расследователям, что ответил тогда так: недельная задержка невозможна и приведет к потере доверия со стороны наемников либо к возникновению подозрений у белорусских или российских контрразведывательных служб.

По словам Бурбы, тогда представители Офиса президента предложили сократить задержку по крайней мере до четырех дней, поэтому вылет и захват "вагнеровцев" перенесли на 29 июля 2020 года. Это позволило вступить в силу новому перемирию.

Когда первая группа из 33 наемника уже выезжали из Москвы, в ГУР МОУ смогли успешно перебронировать билеты не на 29 июля, а на 30-е. Вторая группа из 13 наемников сменила билеты на субботу, 1 августа. Как пишут расследователи, Бурба рассказал, что передал Ермаку информацию о том, что план все еще выполняется, хоть и с пятидневной задержкой.

"Ни президент Зеленский, ни его офис не отреагировали на просьбу Bellingcat прокомментировать причину переноса операции. Ранее Зеленский утверждал, что " это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции — это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, — это правда ". Под другими странами некоторые поняли США, а некоторые — Россию. Напомним, однако, что на всех стадиях подготовки этой операции Зеленского информировали о ней и что ее финальный план был подписан министром обороны Украины.