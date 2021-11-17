Bellingcat: Зеленский знал об операции по "вагнеровцам"
Президент Украины Владимир Зеленский знал об операции по "вагнеровцам" задолго до финального этапа — с 15 июня 2020 года, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в расследовании спецоперации по "вагнеровцам", опубликованном на сайте Bellingcat.
По данным расследователей, президент Украины Владимир Зеленский впервые был проинформирован о спецоперации по "вагнеровцам" 15 июня 2020 года во время брифинга по безопасности с руководителями спецслужб.
Зеленский одобрил операцию 26 июня 2020 года и попросил подготовить подробный план. По данным Bellingcat, этот концептуальный план подготовили и утвердили 1 июля.
Разведке нужно было одобрение операции со стороны политического руководства страны, поскольку она могла значительно обострить напряженность между Украиной и Россией.
Расследователи Bellingcat со ссылкой на бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу пишут, что глава Офиса президента Андрей Ермак предложил перенести операцию на неделю.
Накануне Украина достигла договоренностей о новом перемирии на Донбассе. По словам Бурбы, Офис президента заявил, что если операция продолжится, как было запланировано, и завершится задержанием 25 июля, режим прекращения огня прекратится еще до его начала.
Расследователи Bellingcat не смогли самостоятельно проверить этот разговор, а Офис президента не предоставил комментарии.
Бурба рассказал расследователям, что ответил тогда так: недельная задержка невозможна и приведет к потере доверия со стороны наемников либо к возникновению подозрений у белорусских или российских контрразведывательных служб.
По словам Бурбы, тогда представители Офиса президента предложили сократить задержку по крайней мере до четырех дней, поэтому вылет и захват "вагнеровцев" перенесли на 29 июля 2020 года. Это позволило вступить в силу новому перемирию.
Когда первая группа из 33 наемника уже выезжали из Москвы, в ГУР МОУ смогли успешно перебронировать билеты не на 29 июля, а на 30-е. Вторая группа из 13 наемников сменила билеты на субботу, 1 августа. Как пишут расследователи, Бурба рассказал, что передал Ермаку информацию о том, что план все еще выполняется, хоть и с пятидневной задержкой.
"Ни президент Зеленский, ни его офис не отреагировали на просьбу Bellingcat прокомментировать причину переноса операции. Ранее Зеленский утверждал, что "это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции — это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, — это правда". Под другими странами некоторые поняли США, а некоторые — Россию. Напомним, однако, что на всех стадиях подготовки этой операции Зеленского информировали о ней и что ее финальный план был подписан министром обороны Украины.
Опрошенные нами бывшие оперативники ГУР МОУ высказали мнение, что одной из причин срыва операции могло стать предвзятое отношение президента и его аппарата к Василию Бурбе, который уже имел трения с офисом президента. Триумфальное завершение столь значимой спецоперации сделало бы его героем в глазах широкой общественности и придало бы ему политический вес, чего, якобы, хотели избежать в аппарате Зеленского. Источники, близкие к Бурбе, подтвердили, что сразу после ареста вагнеровцев в Минске он предложил всем, кто знал о спецоперации (кроме президента), пройти тест на детекторе лжи, чтобы выяснить, не просочилась ли информация к белорусам. Через несколько дней после арестов он был отстранен от исполнения своих обязанностей", — говорится в материале-расследовании.