МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по "Нормандии"

МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова со своими коллегами из Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом по нормандской встрече на уровне министров, которую предполагалось провести 11 ноября. Однако Москва отказалась, поскольку ее не устроил проект итогового документа, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Как отметили в российском ведомстве, решение о публикации дипломатической переписки было принято для " избежания дальнейших спекуляций ". Кроме того, заявили в министерстве, обнародование первоисточников должно исключить " искажение позиции и роли России " в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.

Опубликованная переписка включает в себя письма Лаврова и глав МИД Германии и Франции по подготовке министерской нормандской встречи. В частности, в них обсуждается проект итогового документа.

Российская сторона называет ответы Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса от 4 ноября "разочаровывающими", поскольку в итоговый документ не будут включены пункты, на которых настаивала Москва. В частности, речь идет об организации прямого диалога Украины с ОРДЛО, работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.