Литва вернула домой более 200 нелегалов, пробравшихся из Беларуси

Власти Литвы добились возвращения домой более 200 иракцев, нелегально попавших в страну с территории Беларуси, сообщает УНИАН.

По данным Министерства внутренних, из Литвы уже выехали более 200 человек, которые нелегально пересекли литовско-белорусскую границу.

В течение следующей недели еще около 80 находящихся в Литве мигрантов намерены добровольно вернуться в страны происхождения. В Литве находятся консулы Ирака, которые готовят документы на возвращение своих земляков.

Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис заявил, что против режима Александра Лукашенко необходимо ввести дополнительные санкции, если он будет препятствовать возвращению находящихся на границе мигрантов.

"Я бы предложил рассмотреть дополнительные санкции, если люди не смогут уехать" , - сказал он.

Ландсбергис отметил, что "Европейский Союз имеет и такие инструменты, язык которых понимает режим в Минске".

По словам главы литовской дипломатии, в настоящее время власти Ирака организуют перелет 200 граждан этой страны, оказавшихся на границе с Польшей.