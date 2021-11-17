Miramax подала в суд на Тарантино

Киностудия Miramax подала судебный иск против известного режиссера Квентина Тарантино в связи с его планами выставить на аукцион несколько сцен из фильма "Криминальное чтиво", не вошедшие в финальную версию фильма, в виде NFT-объектов, сообщает Интерфакс-Украина.

NFT (non-fungible tokens) - это уникальный цифровой предмет, его оригинальность и право собственности доказываются при помощи технологии блокчейн - базы данных по покупке и продаже цифровых предметов.

Miramax, выпустившая фильм в 1994 году, обвиняет Тарантино в нарушении авторских прав, а также условий его контракта с киностудией.

В иске отмечается, что Тарантино " хочет лично заработать на правах Miramax на "Криминальное чтиво" .

Ранее в этом месяце режиссер объявил, что выставит на продажу семь сцен из первоначального сценария к фильму в качестве NFT, а также еще ряд материалов, включая его собственные аудиокомментарии.

"Криминальное чтиво" является вторым фильмом Тарантино. В 1994 году он стал победителем Каннского кинофестиваля, в 1995 году получил премию "Оскар" за лучший сценарий.