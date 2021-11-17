"Белавиа" пытаются исключить из нового пакета санкций Евросоюза

Белорусскую государственную авиакомпанию "Белавиа" пытаются исключить из нового пакета санкций ЕС. Пока точно неизвестно, какая страна сделала такое предложение, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис допустил, что этом может быть Германия, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Похоже, есть очень тревожная новость о том, что из списка санкций пытаются убрать чуть ли не один из самых важных элементов (миграционного кризиса - ред.)" , - цитирует издание Ландсбергиса.

По его словам, речь идет об исключении из нового пакета санкций авиакомпании "Белавиа". Министр подчеркнул, что именно белорусский авиаперевозчик несет ответственность за доставку мигрантов в Беларусь.

Ландсбергис добавил, что есть информация о возможности исключения из пакета санкций сирийской авиакомпании. Ее название министр не уточнил.

В то же время глава МИД добавил, что при согласовании нового пакета санкций страны ЕС имеют право вето и достаточного возражения одного государства, чтобы такие попытке пресечь.

Он также заявил, что не имеет точной информации о том, какая страна сделала такое предложение. При этом министр допустил, что это могла быть Германия.