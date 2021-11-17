Журналист объяснил, чего нет в расследовании о "Вагнергейте"

В расследовании Bellingcat по "Вагнергейту" не установлено, кто именно позволил 28 российским наемникам ЧВК "Вагнер" избежать ответственности.﻿ Об этом заявил известный журналист Юрий Бутусов, сообщает Украина 24.

"Думаю, что о сенсационности здесь речи не идет. Речь идет о том, что есть надлежащие доказательства того, что спецоперация проводилась, того, что спецоперацию проводила украинская разведка, что действительно был организован вывод в Минск группы российских террористов, которые должны были сесть в самолет. И Bellingcat подробно показывает, как была организована посадка самолета в Киеве на территории Украины, каким образом эта операция должна была завершиться успехом, и в руки украинских правоохранительных органов должны попасть 28 российских террористов. Bellingcat также обнародовали информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский знал об этой операции как минимум с 15 июня 2020 года, и что эта операция действительно была тщательно подготовлена, и украинская военная разведка действительно стремилась именно захватить террористов, а не задокументировать" , - сказал журналист.

По его словам, политическая сенсационность может состоять только в одном - что украинское руководство "с самого начала абсолютно отрицало проведение этой спецоперации".

"Господин Ермак провозгласил, что спецоперация – вымысел с первого до последнего слова, полностью отверг всю возможность того, что там нечего расследовать. Было провозглашено, что все, что я писал, все, о чем я заявлял, это вообще российская "Комсомольская правда" распространяла, и всего этого не было... Вдруг оказывается, что Bellingcat считает, что есть множество доказательств того, что операция проводилась" , - отметил Бутусов.

Также журналист рассказал, чего нет ни в Bellingcat, ни в отчете временной следственной комиссии Верховной Рады:

"Признается, что это делала Украина, признается, что это делало ГУР МО, признается, что операция была перенесена, Bellingcat получила безоговорочные доказательства. Но не установлено – кто именно перенес эту операцию? Кто позволил 28 российским террористам избежать ответственности, кто их по существу спас от того, чтобы быть упрятанными за решетку, отвечать перед украинским судом? Кто это сделал? Этого нет у Bellingcat, потому что Офис президента отказался на многочисленные запросы отвечать. Этого не сделала, к сожалению, следственная комиссия Верховной Рады. Временная следственная комиссия не допросила людей, которые получали информацию о спецоперации. Не допросили президента Владимира Зеленского, главу Офиса президента Андрея Ермака, начальника комитета по разведке Руслана Демченко, первого заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого, заместителя главы Офиса президента Романа Мошовца и секретаря президента Марию Левченко".