В Одессе жители частного сектора приватизировали переулок

В Одессе расположенный в районе Аркадии Тенистый переулок, который тянется через частный сектор параллельно одноименной улице, превращают в закрытую территорию, сообщает Думская.

Сегодня там начали монтировать автоматические ворота.

Работы заказал жилищно-строительный кооператив «Чорноморець-Аркадія». Его члены считают переулок своей собственностью. Говорят, что сами его построили и это внутренняя дорога ЖБК. Жильцов соседних многоэтажек, которые пользовались переулком десятилетиями, еще с советских времен, пускать они не намерены — ни на машинах, ни пешком.

Возмущенным соседям кооперативщики предъявили документ, датированный прошлым годом. Согласно бумаге, департамент транспорта Одесского горсовета в лице тогдашнего заместителя ведомства Сергея Щербаня (сейчас — начальник отдела) не возражает против установки шлагбаума — при условии постоянного присутствия возле него оператора, который будет круглосуточно обеспечивать проезд специального транспорта. Между тем прямо сейчас там строят совсем не шлагбаум, а нечто стационарное. Ранее переулок заблокировали бетонными блоками.

Журналисты поинтересовались в мэрии, насколько законны действия владельцев частных домов. В департаментах благоустройства и транспорта, а также Приморской райадминистрации заявили, что это чистое самоуправство. Завтра на место выедет специальная комиссия, которая разберется в ситуации.

Отметим, что Тенистый переулок существует с 30-х годов XX века — как и Тенистая улица, и Гвоздичный переулок. Они присутствуют, в частности, на немецкой аэрофотосъемке 1944 года.

По данным редакции, инициировал захват дороги владелец одного из коттеджей Сергей Ястремский — сын бывшего начальника Приморского райотдела милиции, дядя известной теннисистки и родственник нынешней и.о. начальника управления торговли горсовета.