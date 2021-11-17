Арахамия объяснил, почему Зеленский отрицал спецоперацию с "вагнеровцами"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский ранее отрицал существование спецоперации по задержанию "вагнеровцев" из-за подписанных секретных документов, сообщает Сегодня.

"За эти несколько лет ГУРМО провело несколько сотен операций. К примеру, если я в курсе по своей должности, а вы меня спросите официально: "Давид Георгиевич, вы знали о такой-то операции?". Я вам скажу: "Нет, такой спецоперации не существует". Это моя работа. Я подписал для этого кучу документов – никаких деталей о спецоперации, никакого распространения данных и так далее. Это уголовная ответственность. Потому я буду говорить, что такого не было. Это нормально" , – заявил руководитель фракции "Слуги народа".

Кроме того, Давид Арахамия привел пример Соединенных Штатов Америки.

"И в Америке, например, ликвидировали какого-нибудь боевика. Вы спросите: вы знаете о такой операции? Они скажут, что такой операции не было" , – сказал он.

В то же время Давид Арахамия не смог объяснить, почему Владимир Зеленский заявлял, что спецоперация по "вагнеровцам" – это дело иностранных стран, а представители Временной следственной комиссии, напротив, отрицали их причастность к планам украинской разведки.

Народный депутат сказал, что располагает большей информацией, но не может ее озвучить из-за все той же секретности.