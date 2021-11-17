США и Командование ЕС постоянно контактируют по вопросам Украины

США и Европейское командование EUCOM находятся в постоянном контакте в связи со скоплением российских войск на границе Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге в Пентагоне.

"Что касается сосредоточения (российских – ред.) войск у границы с Украиной, мы следим за этим очень тщательно. Я нахожусь в постоянных и частых контактах с генералом (Тодом – ред.) Уолтерсом, командующим Европейским командованием EUCOM" , — отметил Остин.

Он отметил, что намерения Кремля в этой связи остаются неясными.

"Мы не уверены, что именно хочет делать Путин, но эти передвижения, конечно, являются предметом нашего внимания" , — подчеркнул он.

В этой связи глава Пентагона призвал Россию "быть более прозрачной в своих намерениях", а также предпринять шаги по выполнению Минских договоренностей