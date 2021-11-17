В Киеве художник Поярков попал в аварию

На столичной улице Кирилловской вечером в среду, 17 ноября, внедорожник Toyota, за рулем которого находился известный художник Сергей Поярков, столкнулся с легковушкой Skоda. Водитель последней госпитализирован, сообщает Корреспондент.

По словам очевидцев, Toyota, двигаясь по Кирилловской, начала поворачивать со средней полосы налево на запрещенный сигнал светофора и протаранила Skоda, которая ехала по прямой на свой зеленый свет, информирует Магнолия ТВ.

В то же время Поярков утверждает, что правил не нарушал, поскольку поворачивал на улицу Белицкую на зеленый сигнал светофора.

Отмечается, что в результате аварии оба водителя пострадали: мужчина из легковушки с многочисленными травмами доставлен в больницу, художник травмировал голову, но от госпитализации отказался.

Правоохранители сообщают, что у Пояркова нет признаков алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.