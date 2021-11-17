Миграционный кризис: Меркель поддержала Польшу

Канцлер Германии Ангела Меркел﻿ь и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в телефонном разговоре обсудили ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью. Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт в среду, 17 ноября, сообщает Корреспондент.

В ходе разговора речь шла о тесном сотрудничестве Германии и Польши в связи со сложной ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе.