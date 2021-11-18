Правоохранители получили 210 тыс. сообщений о подделке COVID-сертификатов

Правоохранительные органы получили 210 тыс. сообщений о подделке COVID-сертификатов, заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас на сегодня 210 тыс сообщений о подделке документов" , - сказала она в ходе заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности в среду.

Как уточнили в Минздраве, речь идет о мониторинге соцсетей, который помог получить 210 тыс. упоминаний о возможности подработать COVID-сертификат. Эти сообщения передали правоохранительным органам.