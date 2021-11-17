Зеленский обсудил с фон дер Ляйен помощь для укрепления границы с Беларусью

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Европейского Союза Украине в оборудовании границы с Беларусью, сообщает Лига.net.

Об этом информировал Офис президента по итогам телефонного разговора Зеленского и фон дер Ляйен. Как отмечается, стороны обсудили обострение ситуации на европейско-белорусской и украино-белорусской границах и констатировали, что эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия.

Президент проинформировал главу Еврокомиссии о шагах, предпринимаемых Украиной для усиления безопасности на границе с Беларусью. В этом контексте обсуждались пути расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в миграционной сфере и возможности привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-беларуской границы.