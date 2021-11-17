Страны Люблинского треугольника будут координировать действия на границах

Представители стран Люблинского треугольника договорились координировать шаги по безопасности границ, сообщает Укринформ.

Согласно информации МИД Украины, онлайн-встреча национальных координаторов Люблинского треугольника состоялась по инициативе украинской стороны.

Заместители министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы Николай Точицкий, Марцин Пшидач и Мантас Адоменас обменялись мнениями по поводу последних событий в регионе и обсудили обострение миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Точицкий проинформировал собеседников о мерах, предпринимаемых украинской стороной для укрепления безопасности границы с Беларусью, о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и восточном участке границы Украины.