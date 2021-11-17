Страны Люблинского треугольника будут координировать действия на границах

Страны Люблинского треугольника будут координировать действия на границах

Представители стран Люблинского треугольника договорились координировать шаги по безопасности границ, сообщает Укринформ.

Согласно информации МИД Украины, онлайн-встреча национальных координаторов Люблинского треугольника состоялась по инициативе украинской стороны.

Заместители министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы Николай Точицкий, Марцин Пшидач и Мантас Адоменас обменялись мнениями по поводу последних событий в регионе и обсудили обострение миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Точицкий проинформировал собеседников о мерах, предпринимаемых украинской стороной для укрепления безопасности границы с Беларусью, о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и восточном участке границы Украины.

"Дипломаты договорились координировать действия в рамках Люблинского треугольника с целью эффективного противостояния существующим рискам и угрозам безопасности трех государств и Европы в целом", — отмечают в МИД.

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