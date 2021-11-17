Джонсон предостерег Москву от вооруженного авантюризма

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможное масштабное вторжение российских войск на территорию Украины было бы «трагической, трагической ошибкой» для Кремля. Об этом он сказал в среду, общаясь с членами британского парламента, сообщает Укринформ.

"Это было бы трагической, трагической ошибкой Кремля думать, что можно получить что-то путем вооруженного авантюризма" , - приводит издание The Guardian ответ премьера на вопрос о возможной помощи Британии для Польши и Украины.

Джонсон в связи с этим также отметил, что Польша как страна-член НАТО имеет гарантию безопасности от Альянса, а у Украины нет такой возможности. Однако, по словам главы правительства, важно, чтобы все стороны понимали цену просчета в ситуации сосредоточения российских сил на украинской границе.