ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Уганде

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вчерашние атаки смертников в столице Уганды Кампали, сообщает Укринформ.

По материалам CNN, полиция Уганды заявляет, что оба взрыва указывают на деятельность «Объединенных демократических сил», исламистской повстанческой группы, связанной с «Исламским государством». Арестован 81 человек по подозрению в организации теракта.

Отмечается, что во вторник двое смертников взорвались у центрального управления полиции Кампалы, третий – у здания парламента.

Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что в результате взрывов погибли двое гражданских и офицер полиции. Также известно о 36 раненых.

По словам президента, трое террористов погибли при взрывах, еще семерых ликвидировала полиция.