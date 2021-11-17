В Ривненской области от коронавируса умерла роженица

В Ривненской области от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерла 20-летняя роженица. Она была на седьмом месяце беременности, сообщает Обозреватель.

По материалам ТСН, трагедия произошла в роддоме города Дубно. Девушка скончалась в среду, 17 ноября.

Ее привезли в медицинское учреждение из Ривненского района. Именно здесь получают помощь беременные с COVID-19 со всего региона.

Ребенка также не удалось спасти. Издание подчеркнуло, что официальной информации о смерти 20-летней девушки нет.