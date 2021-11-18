Украина усиливает патрулирование белорусской границы

В Ровенской области полицейские готовы к усиленному режиму несения службы у границы с Беларусью. Основная цель усиления режима - не допустить миграционный кризис и массовые беспорядки, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

По данным пресс-службы Нацполиции, в регион прибыл глава ведомства Игорь Клименко, который проинспектировал государственную границу в Варашском районе.

"Ситуация на этих пограничных участках Ровенщины сейчас спокойная и контролируемая, а личный состав силовых подразделений готов к возможному усиленному несению службы" , - сказал он.

В ходе совещания при участии главы региона Виталия Коваля и руководителя областной полиции Алексея Камышанского последний сообщил, что правоохранители уже проверили более 800 заброшенных зданий на приграничных участках и определили места дислокации в случае привлечения дополнительных сил.