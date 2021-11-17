На базе отдыха под Одессой произошел пожар

В городе Южный Одесской области горела база отдыха. От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 10 спасателей, сообщает УНИАН.

По данным Главного управления ГСЧС в Одесской области, вызов поступил в среду в 20.50.

Фото ГУ ГСЧС в Одесской области

Выяснилось, что в вышеназванном городе по улице Якорная, 9 горит не эксплуатируемая база отдыха "Южная волна". В частности, огонь охватил 9 деревянных домиков.

Пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. Его причина устанавливается. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.