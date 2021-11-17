Спецгруппа врачей заявила о критическом состоянии Саакашвили
Альтернативная действующему врачебному консилиуму группа врачей под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджария в среду обнародовала заключение по медицинскому осмотру 16 ноября бывшего президента Михеила Саакашвили в тюремной больнице, сообщает Интерфакс.
"Состояние здоровья Михеила Саакашвили в настоящее время критическое по многим жизненным показателям, поэтому мы считаем, что тюремная больница не готова оказать находящемуся в таком критическом состоянии необходимое лечение", - заявил на брифинге член группы, врач Георгий Григолия.
При этом он отметил, что Саакашвили пока не требуется реанимация.
"Так как Михеил Саакашвили не прекращает голодовку, с каждым днем его состояние будет ухудшаться. Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут оказать полноценное лечение", - сказал Григолия.
Вечером в среду одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе, встретившаяся с Саакашвили в тюремной больнице, заявила журналистам, что его состояние "крайне тяжелое".
"У Михеила Саакашвили сегодня резко повысилось давление. Он с трудом передвигается и не в состоянии держать равновесие, стоя на ногах", - сказала Херхеулидзе.