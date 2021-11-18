Италию накрыли мощные ливни, водяной смерч убил человека

В Италии ливни и сильный ветер спровоцировали наводнения, а также водяные смерчи. Из-за стихии погиб минимум один человек – 53-летний мужчина, еще несколько получили травмы, сообщает Обозреватель.

По материалам местных СМИ, от непогоды пострадали провинции Рагуза, Агридженто и Сиракуза.

Торнадо в Италии. Источник: кадр видео

Власти призвали жителей некоторых населенных пунктов не покидать дома без крайней необходимости. Также были закрыты школы. Движение транспорта на многих трассах и улицах городов оказалось заблокированным.

Торнадо в Италии. Источник: кадр видео

Водяной смерч схож с обычным. Его отличие состоит в том, что он формируется над поверхностью водоема и длится около 15-30 минут, а в диаметре достигает от 5 до 200 метров.

Последствия наводнений в Италии. Источник: кадр видео