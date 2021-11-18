НСЗУ пригрозило больницам штрафами за невыполнение условий

Изменения в законодательстве Украины теперь предполагают не просто расторжение договора или приостановление финансовой оплаты со стороны Национальной службы здоровья Украины с медицинскими учреждениями, но и штрафы за невыполнение договорных обязательств. Поэтому через два года существования НСЗУ упомянула о мониторинге предоставления услуг. Об этом заявила новоназначенная глава НСЗУ Наталья Гусак, сообщает Зеркало недели.

«Этот инструмент (мониторинг — ред.) дает возможность использовать его более эффективно в пользу пациентов. По тому, что я замечала, это касается, например, финансирования приоритетных услуг. Мы знаем, что они финансируются по одинаковому тарифу для всех медицинских учреждений. На то они и приоритетные. Но когда мы начали для себя собирать, как используются эти средства, которые предоставляются НСЗУ, например роды, то увидели, что одни заведения на одни роды выделяют около 300 грн на лекарства, а другие — 0 грн» , — заявила Гусак.

Председатель НСЗУ сказала, что Служба вовремя, в соответствии со всеми механизмами и договорными обязательствами, выполняет свои обязательства по финансированию. Денежные средства попадают на счета учреждений, но медицинская услуга в полной мере не обеспечивается для всех пациентов в одинаковых условиях.

«Поэтому я считаю, что этот инструмент имеет возможность развиваться, иметь разные грани. Я думаю, что есть какие-то наработки, потому что есть структурное подразделение в НСЗУ. И я думаю, что этот инструмент позволит именно с человеческим лицом подходить так, чтобы медицинские учреждения не забывали, в том числе, что договор с НСЗУ заключается в пользу третьей стороны. А именно — пациента Украины» , — подчеркнула Гусак.

Она уточнила, что мониторинг будет исключительно для того, чтобы четко понимать, что все бюджетные средства, выделяемые на программу медицинских гарантий, приносят результативность и производительность, которые должны измеряться, в том числе качеством и удовлетворенностью медицинской услугой пациента.