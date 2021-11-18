ЕЦБ объявил криптовалюту угрозой финансовому благополучию еврозоны

Если планы по восстановлению экономики еврозоны на фоне ущерба, который нанесла пандемия коронавируса не оправдают ожиданий, спад традиционного финансового рынка может усугубиться из-за влияния крипторынка. Об этом говорится в ноябрьском обзоре финансовой стабильности еврозоны, опубликованным Европейским центральным банком (ЕЦБ), сообщает Обозреватель.

На фоне снижения процентных ставок и роста инфляции инвесторы продолжают искать возможности для высокодоходных инвестиций. Эта тенденция привела к резкому росту инвестиционной активности в таких сегментах рынка, как криптовалюта, бросовые облигации и рынок жилья.

В частности, в ЕЦБ обеспокоены влиянием стейблкоинов (стабильных криптовалют с привязкой к фиатным валютам) на традиционные рынки. Эксперты констатируют "спекулятивную волатильность" криптовалют.

Кроме того, в документе указывается на укрепившуюся связь между криптопространством и традиционными финансами. Авторы доклада отмечают "ограниченные риски для финансовой стабильности" еврозоны, которые несут стейблкоины.

Также в ЕЦБ обеспокоены тем, что некоторые криптоинвесторы используют кредитное плечо. Аналитики опасаются, что это увеличит потенциальную значимость сектора для финансовой стабильности еврозоны, поскольку такая практика может привести к крупным концентрированным убыткам.

Поэтому банк призывает срочно ввести регулирование криптовалют, учитывая их быстрый рост и широкое распространение. Данный призыв направлен как к странам-членам ЕС, так и ко всему евросодружеству в целом.

Стоит отметить, что еще в своем майском докладе ЕЦБ придерживался другой точки зрения. Тогда эксперты считали, что криптовалюта в целом не представляет значительных рисков для финансовой стабильности региона.

Отношение к "крипте" в других странах

Помимо ЕЦБ, о регулировании криптовалют уже активно задумываются и отдельные страны. Причем общего мнения тут нет.

Например, рыночный стратег и старшая экономистка Deutsche Bank Марион Лабоур считает, что криптовалюты могут стать "золотом XXI века". Однако, по ее словам, длительное время транзакций и высокая комиссия мешают развитию этого сектора.

А вот в Великобритании видят в криптовалюте нарастающую угрозу. Заместитель управляющего по финансовой стабильности Банка Англии Джон Канлифф обеспокоен быстрым ростом этого сектора и интеграцией в традиционную финансовую систему.

В Америке же считают, что финансовой стабильности страны угрожают именно стейблкоины, а не криптовалюта в целом. В Федеральной резервной системе США отметили у этого типа цифровых активов ряд структурных недостатков: риски для платежных и финансовых систем, уязвимость для ликвидации инвесторами и возможность того, что держатели стейблкоинов окажутся не в состоянии их погасить.