ЕЦБ объявил криптовалюту угрозой финансовому благополучию еврозоны

ЕЦБ объявил криптовалюту угрозой финансовому благополучию еврозоны

Если планы по восстановлению экономики еврозоны на фоне ущерба, который нанесла пандемия коронавируса не оправдают ожиданий, спад традиционного финансового рынка может усугубиться из-за влияния крипторынка. Об этом говорится в ноябрьском обзоре финансовой стабильности еврозоны, опубликованным Европейским центральным банком (ЕЦБ), сообщает Обозреватель.

На фоне снижения процентных ставок и роста инфляции инвесторы продолжают искать возможности для высокодоходных инвестиций. Эта тенденция привела к резкому росту инвестиционной активности в таких сегментах рынка, как криптовалюта, бросовые облигации и рынок жилья.

В частности, в ЕЦБ обеспокоены влиянием стейблкоинов (стабильных криптовалют с привязкой к фиатным валютам) на традиционные рынки. Эксперты констатируют "спекулятивную волатильность" криптовалют.

Кроме того, в документе указывается на укрепившуюся связь между криптопространством и традиционными финансами. Авторы доклада отмечают "ограниченные риски для финансовой стабильности" еврозоны, которые несут стейблкоины.

Также в ЕЦБ обеспокоены тем, что некоторые криптоинвесторы используют кредитное плечо. Аналитики опасаются, что это увеличит потенциальную значимость сектора для финансовой стабильности еврозоны, поскольку такая практика может привести к крупным концентрированным убыткам.

Поэтому банк призывает срочно ввести регулирование криптовалют, учитывая их быстрый рост и широкое распространение. Данный призыв направлен как к странам-членам ЕС, так и ко всему евросодружеству в целом.

Стоит отметить, что еще в своем майском докладе ЕЦБ придерживался другой точки зрения. Тогда эксперты считали, что криптовалюта в целом не представляет значительных рисков для финансовой стабильности региона.

Отношение к "крипте" в других странах

Помимо ЕЦБ, о регулировании криптовалют уже активно задумываются и отдельные страны. Причем общего мнения тут нет.

Например, рыночный стратег и старшая экономистка Deutsche Bank Марион Лабоур считает, что криптовалюты могут стать "золотом XXI века". Однако, по ее словам, длительное время транзакций и высокая комиссия мешают развитию этого сектора.

А вот в Великобритании видят в криптовалюте нарастающую угрозу. Заместитель управляющего по финансовой стабильности Банка Англии Джон Канлифф обеспокоен быстрым ростом этого сектора и интеграцией в традиционную финансовую систему.

В Америке же считают, что финансовой стабильности страны угрожают именно стейблкоины, а не криптовалюта в целом. В Федеральной резервной системе США отметили у этого типа цифровых активов ряд структурных недостатков: риски для платежных и финансовых систем, уязвимость для ликвидации инвесторами и возможность того, что держатели стейблкоинов окажутся не в состоянии их погасить.

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