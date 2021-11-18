Началось расследование пожара в жилом доме Харькова

Харьковская полиция открыла уголовное производство по факту пожара, который произошел в шестиэтажном доме по ул. Культуры, 10, в ночь на вторник, 16 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Полицейскими проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. В настоящее время сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины" , - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ночь на 16 ноября, на ул. Культуры, 10, в районе Сумского рынка, загорелась кровля многоэтажки. В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 500 м кв. и повреждено деревянное перекрытие (прогар) в трех квартирах на шестом этаже.