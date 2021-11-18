Минздрав вынес на общественное обсуждение законопроект о каннабисе

Министерство здравоохранения вынесло проект закона о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности на общественное обсуждение, сообщает Радио Свобода.

«В настоящее время в государственном реестре лекарственных средств зарегистрирован ряд обезболивающих лекарственных средств, несколько препаратов для лечения болезни Альцгеймера, а лекарства для оказания помощи детям, имеющим соответствующие расстройства здоровья, вообще отсутствуют. Использование каннабиноидов для оказания медицинской помощи лицам, нуждающимся в обезболивании, страдающим болезнью Альцгеймера, а также в особых случаях для детей, могут помочь таким пациентам» , – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, законопроект, разработанный Минздравом, предлагает, в частности:

урегулировать вопросы обеспечения доступа пациентов к препаратам с каннабиса для лечения хронической боли, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, посттравматического синдрома, онкологических заболеваний, эпилепсии у взрослых и детей и других заболеваний;

создать надлежащие условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований и государственной регистрации действенных лекарственных средств или протоколов лечения, предусматривающих использование продуктов с содержанием каннабиноидов;

обеспечить меры контроля над оборотом таких средств с целью предотвращения их не по медицинскому назначению,

установить требования и определить особенности контролируемого оборота сортов растений рода конопли (Cannabis) и определить требования к субъектам хозяйствования, которые могут осуществлять операции, связанные с оборотом сортов растений рода конопли (Cannabis);

способствовать повышению уровня и качества медицинского обслуживания населения путем обеспечения реализации права на здравоохранение с применением более эффективных лекарственных средств и методов лечения, в частности, в сфере паллиативной медицины, которые, среди прочего, основываются на симптоматическом лечении и обезболивании.

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