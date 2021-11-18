В Британии арестовали климатических активистов

В Британии арестовали девять климатических активистов движения Insulate Britain ("Утеплите Британию"). Их задержали за несогласованную акцию протеста, участники которой блокировали трассу M25, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

Согласно информации The Guardian, восьмерых активистов приговорили к заключению сроком от трех до четырех месяцев, а девятого, Бена Тейлора, - к шести месяцам лишения свободы за "подстрекательство" и "призывы к насилию".

"Обвиняемые, по крайней мере, некоторые из них, явно хотят стать мучениками, и медиакампания вокруг них также направлена ​​на это" , - заявила судья.

Она заявила, что действия активистов не имеют отношения к свободе собраний, поскольку они нарушили закон и поставили под угрозу других людей.

Спикер движения Insulate Britain Трейси Малаган заявила, что осужденные активисты немедленно начнут голодовку в знак протеста против решения суда.

Активисты Insulate Britain требуют, чтобы правительство Британии осуществило масштабную термомодернизацию всего жилищного фонда до 2030 года, которая должна уменьшить расход энергоресурсов, а затем и выбросы парниковых газов. Отказ правительства сделать это они называют геноцидом.