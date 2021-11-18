Россию добавили в реестр наибольших нарушителей религиозных свобод

Государственный департамент США официально добавил Россию в свой реестр «серьезнейших нарушителей» свободы вероисповедания в мире, куда входят Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и пять других стран, сообщает Радио Свобода.

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF), двухпартийный независимый орган, созданный Конгрессом для выработки рекомендаций о глобальной религиозной свободе, в своем ежегодном отчете в апреле предлагала включить Россию, Индию, Сирию и Вьетнам в список стран, вызывающих особую обеспокоенность». Категория зарезервирована для тех, кто совершает «систематические, постоянные и вопиющие» нарушения религиозных свобод.

Госсекретарь Энтони Блинкен 17 ноября объявил, что США решили добавить Россию в этот список. Индия, Сирия и Вьетнам не были названы «странами, вызывающими особую обеспокоенность». Этот «черный список» открывает путь к санкциям, если внесенные в него страны не улучшат свои показатели.

Госдепартамент добавил четыре страны в свой специальный список для наблюдения, что означает – там все еще продолжаются «серьезные» нарушения свободы вероисповедания. Речь идет об Алжире, Коморских островах, Кубе и Никарагуа. Госдепартамент не выполнил рекомендацию USCIRF добавить в этот список Афганистан, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

«Мы будем продолжать оказывать давление на все правительства, чтобы они исправили недостатки в их законах и практике, а также привлекли к ответственности виновных в нарушениях» , – заявил Блинкен.

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