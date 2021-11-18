Дуда оценил военные риски на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет опасности военного конфликта на границе с Беларусью, где собираются тысячи мигрантов с Ближнего Востока в попытке попасть в Европейский союз, сообщает Радио Свобода.

В последние дни Польша существенно усилила присутствие военных на границе, чтобы умерить мигрантов.

«Военной опасности нет. Польская армия есть только для обеспечения безопасности» , – сказал Дуда журналистам на пресс-конференции со своим черногорским коллегой Мило Джукановичем.

Дуда сказал, что Белоруссия отказалась принимать польскую гуманитарную помощь мигрантам. В то же время, польский президент призвал НАТО внимательно следить за ситуацией на границе ЕС с Беларусью.

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