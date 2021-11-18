Украинские миротворцы доставили ученых к действующему вулкану в Конго

Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго. ﻿Согласно задачам Миссии ООН они доставили туда ученых-вулканологов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Миротворцы 18-го отдельного вертолетного отряда United Nations Mission in the DR Congo – Monusco обеспечили работу вулканологов на поверхности одного из наиболее активных вулканов Африки – Ньямлагира" , - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Ученые исследуют вулкан, чтобы прогнозировать будущие извержения и вовремя сообщить о них жителям ближайшего города Гома, где живут около 2 млн человек. Извержение соседнего вулкана в мае унесло жизни по меньшей мере 32 человек.