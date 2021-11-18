Украина в ОБСЕ: РФ демонстрирует готовность к военному вторжению

Наращивание Россией военных сил у российско-украинской государственной границы свидетельствует о том, что Кремль рассматривает разные варианты, включая потенциальное военное вторжение в Украину. Об этом заявила миссия Украины в ОБСЕ во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в среду в Вене, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы наблюдаем не просто военное наращивание. Сейчас мы видим ухудшение ситуации на фоне демонстрации Россией готовности применить войска и технику, сосредоточенные вдоль украинской границы, а также то, что российское руководство рассматривает разные возможности, включая потенциальное военное вторжение в Украину" , - заявили в украинской делегации.

Было отмечено, что после завершения масштабных учений у государственной границы Украины во второй половине 2021 года Российская Федерация лишь на словах отвела свои силы от границы.

"На места постоянного пребывания вернулись только военнослужащие. Боевая и другая военная техника, такая как танки, боевые машины и ракетные комплексы "Искандер", осталась у украинской границы" , - сообщили украинские дипломаты.

Представители стран-участниц ОБСЕ были проинформированы о том, что в настоящее время Россия разместила более 92 тыс. своих военнослужащих в районах вблизи границы с Украиной.