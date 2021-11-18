Суд отклонил апелляцию судьи, устроившей ДТП в нетрезвом виде

Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор судье Деснянского райсуда столицы Светлане Колегаевой по делу о ДТП, а министр внутренних дел Денис Монастырский подал на нее жалобу, сообщает Новое время.

В своем Facebook глава МВД сообщил, что 11 ноября апелляционный суд отклонил жалобы защиты и оставил в силе наказание судье за вождение в нетрезвом виде.