Винницкая область перешла в "красную" зону
Винницкая область в полночь 18 ноября официально перешла в "красную" зону карантина. В области начали действовать жесткие ограничения и новые правила, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в "красной" зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность:
- заведений общественного питания;
- ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.
Также учреждениям образования запрещено работать в очном формате, кроме детсадов и 1-4 классов.
Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Условие обязательной вакцинации не распространяется на продовольственные магазины, АЗС, банки, почта, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Однако там сохраняется масочный режим и социальная дистанция.