Милош Земан готовится к выписке из больницы

Президента Чехии Милоша Земана могут выписать из Центрального военного госпиталя в Праге в ближайшие дни. Глава государства собирается уехать в загородную резиденцию, сообщает Новое время.

В интервью местному телеканалу президент заявил, что уже работает, а после выписки из больницы поедет в Ланы (загородную резиденцию).

«Работаю уже сейчас. В любом случае я предполагаю, что в течение нескольких дней меня выпишут из больницы. Я поеду в Ланы» , — заявил он.

Земан объяснил, что в загородной резиденции интенсивность его работы возрастет, и он сможет принимать посетителей. В частности, кандидатов в министры нового кабинета.

По его словам, первым делом он планирует назначить новым премьер-министром Чехии лидера Гражданской демократической партии Петра Фиалу. Земан добавил, что рассчитывает сделать это 26 ноября.