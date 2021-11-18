Умер экс-командующий Сухопутными войсками Украины Пушняков

В среду, 17 ноября, умер генерал-лейтенант Анатолий Пушняков, который в начале военного конфликта на Донбассе руководил Сухопутными войсками Вооруженным сил Украины, сообщает Новое время.

«Сегодня не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватьевича, бывшего командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Первые годы российско-украинской войны он командовал Сухопутными войсками, кавалер ордена Богдана Хмельницкого» , — сообщили в Сухопутных войсках.

Анатолий Пушняков родился 3 марта 1954 года. Во время службы занимал должности от командира танкового взвода до командующего Сухопутными войсками ВСУ.

В 2005 году возглавлял украинский контингент в Ираке. С мая 2014 по январь 2016 был командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.