Курс валют НБУ на 18 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 18 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 17 ноября, достиг уровня 26.51 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 30.00 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 3.65 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 20 коп до 35.71 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.50 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп до 6.44 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.514700
|EUR
|Евро
|29.997400
|RUB
|Рубль
|0.365370
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.708700
|CHF
|Швейцарский франк
|28.496600
|PLN
|Польский злотый
|6.443000