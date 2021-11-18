Курс валют НБУ на 18 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 18 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 17 ноября, достиг уровня 26.51 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 30.00 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.65 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 20 коп до 35.71 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.50 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 6.44 за 1 польский злотый.