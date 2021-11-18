В Бельгии ужесточают карантинные ограничения
Власти Бельгии приняли решение усилить коронавирусные ограничения из-за увеличения числа зараженных граждан. В частности, с субботы возвращают масочный режим, который теперь коснется и подростков, сообщает Корреспондент.
Согласно данным The Guardian, с субботы посещать закрытые помещения, такие как заведения общественного питания, ночные клубы, театр и кино, разрешено только гражданам в защитных масках. Нововведение касается всех посетителей старше 10 лет.
Кроме того, при себе необходимо иметь либо сертификат о полной вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест, либо справку о выздоровлении.
"Вакцинированным подданным Бельгии рекомендовано до конца апреля сделать прививку третьей дозой вакцины для повышения иммунитета. Предприятиям страны дано указание перевести своих сотрудников на удаленный режим работы как минимум на четыре дня в неделю в период с 20 ноября по 13 декабря", - добавили в газете.