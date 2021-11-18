В Бельгии ужесточают карантинные ограничения

Власти Бельгии приняли решение усилить коронавирусные ограничения из-за увеличения числа зараженных граждан. В частности, с субботы возвращают масочный режим, который теперь коснется и подростков, сообщает Корреспондент.

Согласно данным The Guardian, с субботы посещать закрытые помещения, такие как заведения общественного питания, ночные клубы, театр и кино, разрешено только гражданам в защитных масках. Нововведение касается всех посетителей старше 10 лет.

Кроме того, при себе необходимо иметь либо сертификат о полной вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест, либо справку о выздоровлении.