В зоне ООС ранило четверых военных ВСУ
За прошедшие сутки, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Из-за обстрелов пострадали пять украинских военных, сообщает Сегодня.
Согласно данным пресс-центра штаба ООС, боевики девять раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Где стреляли
- В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
- В районе Новоалександровки оккупанты дважды произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.
- Недалеко Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.
- Вблизи Кряковки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.
- Рядом с Прицепыловки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
- В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Наши позиции возле Маринки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.
- В направлении Лебединского Вооруженные формирования русской Федерации произвели обстрел из гранатометов разных систем.
- В районе Шумив оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Потери ВСУ
В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевую травму.
Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья военнослужащих – удовлетворительное.
Ситуация 18 ноября
По состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет.