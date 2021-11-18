В Хмельницкой области при пожаре погибло четверо детей

В селе Медисовка (Хмельницкая область) вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме. В результате погибли четыре ребенка.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-центр ГСЧС, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"17 ноября в 20:33 в с. Медисовка Хмельницкого района в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, в результате которого погибло 4 детей (2015-2021 г. р)" , – говорится в сообщении.

Как сообщили спасатели, пожар удалось потушить местным жителям еще до приезда сотрудников ГСЧС.

"Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 м2. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники. На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Хмельницкой области" , – добавляют в сообщении.

О причинах возгорания пока не сообщается.