В Хмельницкой области при пожаре погибло четверо детей
В селе Медисовка (Хмельницкая область) вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме. В результате погибли четыре ребенка. Об этом, со ссылкой на пресс-центр ГСЧС, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"17 ноября в 20:33 в с. Медисовка Хмельницкого района в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, в результате которого погибло 4 детей (2015-2021 г. р)", – говорится в сообщении.
Как сообщили спасатели, пожар удалось потушить местным жителям еще до приезда сотрудников ГСЧС.
"Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 м2. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники. На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Хмельницкой области", – добавляют в сообщении.
О причинах возгорания пока не сообщается.