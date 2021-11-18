Простой продукт от кашля: редька с медом
Одно из лучших и эффективных средств от кашля - редька с медом. Когда все остальное не помогает, это средство поможет, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова и дала рецепт полезного суперфуда.
Чем полезна редька и мед
- Это средство подходит детям с 3-х лет со здоровым пищеварением и взрослым.
- Редька и мед взаимодополняют и усиливают свойства друг друга, даря человеку по-настоящему целебное лекарство.
- Для лечения кашля подходит именно черная редька, как чемпион по содержанию эфирных масел и витамина С.
- Сок из редьки с медом облегчает отхождение мокроты, снимает кашлевый спазм, лечит сухой и мокрой кашель при таких заболеваниях, как грипп, бронхит (воспаление слизистой оболочки бронхов), трахеит (воспаление слизистой оболочки трахеи), пневмония, воспаление легких.
- Редька и мед эффективно лечат бронхит, стимулируя отделение мокроты. Терапевтический эффект достигается благодаря отхаркивающему, противовоспалительному, иммуностимулирующему и противомикробному действию натурального лекарства.
Способ приготовления:
1. Помойте редьку с содой.
2. Вырежьте лунку в верхней части редьки, положите в неё мед.
3. Через 3-4 часа сок настоялся, он готов.
Взрослым и детям от 12 лет принимать по 1 ст. л. сока 3-4 раза в день. Для детей от 3 лет дневная дозировка редьки с медом - 1 ч. л. 1-2 раза в день после еды.
Кроме лечения кашля, сок черной редьки можно использовать
- для гармонизации работы щитовидной железы,
- для снижения уровня холестерина в крови и чистки сосудов,
- для здоровой микрофлоры кишечника и уничтожения патогенной флоры,
- для уменьшения отеков,
- для улучшение пищеварения,
- для выведения паразитов.