Украинцы примут участие в "Дакаре"

Что правда, украинский экипаж поедет не в общем зачете, а в отдельной категории Classic Dakar, поскольку техника, на которой выступают спортсмены, слишком старая, сообщает The Page.

1 января в Саудовской Аравии стартует 44-й по счету "Дакар". Это самая масштабная, самая длительная и изнурительная гонка в истории человечества. После значительного перерыва в марафоне примет участие украинский экипаж команды КМАМК. На “желто-голубом” Renault Kerax D-50 4x4 штурмовать аравийские пески отправятся пилот Сергей Малик, штурман Любомир Шумаков и механик Сергей Мартовенко.

Цель украинцев – “разведка боем”, поэтому грузовик поедет не в общем зачете, а в отдельной категории Dakar Classic. К ней допускаются рейдовые автомобили, выпущенные до 2000 года. В нашем случае это 10,8-литровый дизельный Kerax 1998 года, который в свое время обслуживал команду Schlesser Aventures. Понятно, музейная по меркам автогонок техника будет участвовать в дакаре по сокращенной программе.

Сергей Малик, который более 20 лет вынашивал планы создать спортивный автомобиль в содружестве с КрАЗом, арендовал технику у французской команды STA Competition. Она специализируется на ралли-рейдах более 20 лет, оказывая сервисную поддержку заводским и фирменным командам.

"Я был немало удивлен и даже озадачен, когда впервые приехал в STA Competition и сразу был узнаваем. – Вспоминает начало переговоров Сергей Малик. – Оказывается, французы внимательно отслеживают новые конструкции грузовиков и хорошо запомнили КрАЗ, на котором мы приехали в 2008 году. Тогда капотная компоновка была на удивление – только сейчас ее взяли на вооружение все, кто нацелен на победу".