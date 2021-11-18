Дмитрий Комаров поразил невероятным сходством с братом и сестрой: "как тройняшки"

Ведущий популярного тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал своих младших брата и сестру. Двойняшки Ангелина и Николай 17 ноября празднуют день рождения - им исполнилось по 32 года, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

В честь памятной даты Дмитрий поделился в Instagram подборкой фото с близкими людьми, а также вспомнил историю из детства. Телеведущий трогательно поблагодарил родителей за лучший подарок в жизни и показал милое архивное фото с братом и сестрой.

По словам Комарова, он сразу знал, что их будет двое.