Рождественский пост 2021: что можно и что нельзя употреблять в пищу

Рождественский пост 2021 - самый продолжительный в году, он длится 40 дней. Несмотря на такой внушительный срок, он не особенно строгий - верующим разрешается употреблять рыбу, морепродукты и еду с маслом, сообщает УНИАН.

Смысл поста не только в воздержании от определенной пищи, но и в духовном очищении, самодисциплине и приближении к Богу. Во время поста стоит воздержаться от интимной близости, ссор и злословия, простить обиды и отдать долги, обращаться мыслями к Богу, отказаться от азартных игр.

Когда Рождественский пост в 2020 году

Дата Рождественского поста в православии фиксированная: с 28 ноября по 6 января. Католики и некоторые протестанты соблюдают пост с 15 ноября по 24 декабря, а Рождество они празднуют 25 декабря.

Рождественский пост: что можно и что нельзя употреблять в пищу

Рождественский пост считается не очень строгим, так как в большинство дней разрешается есть рыбу. С 28 ноября по 19 декабря включительно по понедельникам разрешается горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба. По средам и пятницам предписывается сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).

С 20 декабря по 1 января запрещается рыба по вторникам и четвергам. С 2 по 6 января по понедельникам, средам и пятницам соблюдают сухоядение, по вторникам и четвергам – разрешается горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.

Во время Рождественского поста разрешается есть любые овощи и фрукты, каши, бобовые, грибы. В пост нельзя употреблять мясо, яйца, сыр, молочные продукты, сливочное масло.

Рождественский пост 2021 - что советуют врачи

Гастроэнтеролог Ирина Парфенова утверждает, что к посту надо готовиться. Нельзя сразу полностью исключить все животные продукты. Все надо делать постепенно: одна неделя - исключить мясо, другую рыбу, далее - яйца и молочные продукты. И так же постепенно надо выходить из поста, поскольку что наш желудочно-кишечный тракт может достаточно проблемно отреагировать на резкие изменения в питании.

Белок, который мы исключаем во время поста, содержит незаменимые аминокислоты, необходимые для работы головного мозга, создания новых клеток и тканей, гормонов, ферментов, антителей к инфекциям и др. Кроме того, может наблюдаться дефицит железа, витамина В12, кальция (исключение молочных продуктов) и цинка. Проявлениями дефицитов может быть сухость кожи, различные высыпания, выпадение волос, ломкость ногтей. Возможно обострение хронических заболеваний на фоне, повышенная утомляемость, нарушение сна, подавленное настроение, раздражительность.

Она считает, что если такие симптомы появляются, стоит либо ослабить пост, либо вообще его прекратить.

Ирина Парфенова напоминает, что, при отсутствии животного белка, человек потребляет больше углеводов. Микрофлора нашего кишечника начинает их метаболизировать с образованием большого количества газов. Это проявляется вздутием, болью в животе, ослаблением стула, отрыжкой и тошнотой.

Во время поста специалист рекомендует употреблять в пищу бобовые, семена, орехи, грибы, листовые овощи, морепродукты и водоросли. Обязательно включить в рацион тофу, сою, морепродукты (особенно сардины с костями), все виды капусты, зелень и масло холодного отжима. Дополнительно необходимо пить витамины D и B12, а также самостоятельно готовить сладости, предпочитая их магазинным товарам.

Резюмируя, врач-гастроэнтеролог предупреждает:

Стоит отдельно упомянуть тех людей, которые переболели COVID-19 или имеют постковидный синдром, который на сегодня включен в Международную Классификацию Заболеваний. Это период до нескольких месяцев и дольше, когда у человека после болезни удерживается утомляемость, слабость, выпадение волос, проблемы с дыханием, работой сердца, нарушение пищеварения, обостряются хронические или появляются новые заболевания. Таким людям однозначно надо очень взвешенно принимать решение о соблюдении поста.

Календарь питания на Рождественский пост по дням

Календарь питания на Рождественский пост / фото kleo.ru

Как подготовиться к Рождественскому посту