В РФ оценили реакцию США на испытания Россией противоспутниковой системы

В России сожалеют о реакции США на испытание РФ противоспутниковой системы. Об этом в четверг, 18 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Известия.

"Мы с сожалением наблюдали за всем тем, что происходило в США, и напоминали нашим американским партнерам, что именно Вашингтон — и не сейчас, а еще с 1950-х годов — проводит четкий курс на использование космического пространства для проведения боевых действий", — заявила Захарова.

Она также отметила, что действия России не были направлены против кого-либо, и что фрагменты уничтоженного спутника ни для кого не представляют угрозу.

"Очередные обвинения, видимо, сделаны для сохранения возможности давления на нашу страну, будем их дезавуировать. Нам не привыкать", — добавила официальный представитель российского МИДа.

16 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д".

Министр также отметил, что никакой угрозы для космической деятельности при испытании системы не возникло.