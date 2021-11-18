В РФ оценили реакцию США на испытания Россией противоспутниковой системы
В России сожалеют о реакции США на испытание РФ противоспутниковой системы. Об этом в четверг, 18 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Известия.
"Мы с сожалением наблюдали за всем тем, что происходило в США, и напоминали нашим американским партнерам, что именно Вашингтон — и не сейчас, а еще с 1950-х годов — проводит четкий курс на использование космического пространства для проведения боевых действий", — заявила Захарова.
Она также отметила, что действия России не были направлены против кого-либо, и что фрагменты уничтоженного спутника ни для кого не представляют угрозу.
"Очередные обвинения, видимо, сделаны для сохранения возможности давления на нашу страну, будем их дезавуировать. Нам не привыкать", — добавила официальный представитель российского МИДа.
16 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д".
Министр также отметил, что никакой угрозы для космической деятельности при испытании системы не возникло.
За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По его словам, это противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. Блинкен добавил, что своими действиями РФ ставит под угрозу
"долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами".