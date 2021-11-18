Apple за 100 миллионов уладит дело по обвинению в монополии

Накануне судья вынесла предварительное одобрение предложения о досудебном урегулировании коллективного иска, инициированного разработчиками, сообщает Сегодня.

Ранее на Apple подали в суд из-за iPhone 13.

По условиям соглашения Apple создаст фонд в размере 100 миллионов долларов, к которому разработчики смогут получить доступ на основе их исторической выручки от App Store.

Разработчики, которые зарабатывали 1 миллион долларов или меньше в США каждый календарный год с 4 июня 2015 года по 26 апреля 2021 года, могут получать от 250 до 30 000 долларов.

Более высокие выплаты будут выплачиваться тем, кто более активно участвовал в экосистеме App Store.

В дополнение к выплате 100 миллионов долларов Apple согласилась сохранить программу малого бизнеса App Store в ее нынешней структуре в течение следующих трех лет.

Судебный процесс тянется с 2019 года, когда группа разработчиков iOS обвинила Apple в использовании своей монополии в App Store для наложения убийственных" комиссий.

Разработчики были недовольны 30-процентным отчислениями в пользу Apple.

Проблема была в значительной степени решена, когда Apple представила программу для малого бизнеса App Store и снизила комиссионные до 15 процентов для разработчиков, зарабатывающих менее 1 млн долларов в течение данного календарного года.